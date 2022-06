Il nuovo parcheggio da 80 posti auto in via Romanello, avanza il cantiere: le previsioni per il termine dei lavori

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Romanello, nei pressi del centro storico di Forlì e del complesso museale del San Domenico. Dopo le azioni di bonifica bellica e i necessari rilievi archeologici, si stanno eseguendo in questi giorni gli interventi sulle condutture fognarie della nuova area di sosta. "Una volta ultimato, il parcheggio di via Romanello arricchirà il nostro centro storico di 80 nuovi posti auto e 2 postazioni per la ricarica delle auto elettriche - argomenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. Verrà realizzato un collegamento pedonale con la Fabbrica delle Candele e due rampe di accesso, una in entrata e una in uscita, garantiranno la circolazione ordinata e in sicurezza dei veicoli".

"Contestualmente effettueremo un censimento accurato e mai effettuato prima delle alberature presenti nell’area interessata dai lavori, con l’obiettivo di valorizzarle e metterle in sicurezza", prosegue Cicognani. Quanto alla tempestica dei lavori, una fetta di questa dipenderà, conclude l'assessore, "dalle problematiche connesse al reperimento delle materie prime". L'auspicio è di chiuderli "entro la fine del mese di luglio, permettendo ai cittadini di usufruire di ulteriori posto auto nel perimetro del centro storico forlivese".