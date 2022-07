Più fiori e più colori, cambia il volto del verde di Piazza Saffi: "Altre novità sono in cantiere"

Nuovi colori rendono più armoniosa e piacevole da vedere Piazza Saffi. E' stato infatti cambiato il look dell’ellisse che ospita la statua di Aurelio Saffi. "Abbiamo rimosso gli arbusti secchi - spiegano il sindaco Gian Luca Zattini insieme all'assessore al centro storico Andrea Cintorino -, ma abbiamo anche ripristinato il manto erboso, ripulito l’intera area da cumuli di immondizia e ragionato a piccoli passi su un nuovo modo di valorizzare il cuore del nostro centro". "Adesso c’è più colore, più fiori, molta più luce e maggiore armonia cromatica - proseguono il primo cittadino e l'assessore -. Questa è una piccola, ma bella novità". Ma non sarà la sola. Garantiscono Cintorino e Zattini: "Altre sono in cantiere".