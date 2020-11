Pista ciclabile del campus, i dubbi della Fiab: "Non si ripetano gli errori di progettazione di Ravaldino"

"L'assessore alla mobilità ha annunciato la realizzazione, entro il prossimo anno, di nuovi percorsi ciclabili di collegamento fra la stazione, il Campus universitario e i quartieri Cava e Ronco. Siamo ovviamente favorevoli a progetti di nuove piste ciclabili, se realizzate con criterio. Il progetto di un collegamento continuo che va dal Ronco alla stazione e alla Cava è ammirevole e getta le basi della tanto auspicata rete ciclabile, ma nel concetto di continuità occorre considerare anche tutti gli attraversamenti lungo il percorso: quanti di essi saranno ciclabili e in sicurezza?". lo domanda il gruppo tecnico della Fiab.

"Ci poniamo questa domanda specie dopo aver analizzato il progetto esecutivo approvato per piazzale della Vittoria che, a nostro avviso, nel tratto tra viale Matteotti e viale Corridoni non risolve, anzi peggiora, la configurazione attuale (al momento, pur in assenza di pista ciclabile, c'è almeno continuità tra corso della Repubblica e piazzale della Vittoria, lato parco della Resistenza). Ricordiamo a tal proposito che, in presenza di una pista ciclabile dedicata, sarà fatto obbligo ai ciclisti di utilizzarla impedendo di fatto il percorso in carreggiata attualmente possibile. Da quanto abbiamo potuto vedere nelle tavole di progetto si rischia di ripetere in piazzale della Vittoria la stessa situazione critica già manifestata nel caso di porta Ravaldino, per questo rinnoviamo il nostro invito all'amministrazione a rendere i progetti partecipativi evitando di coinvolgere i cittadini (e in particolare le associazioni che li rappresentano) solo a progettazione esecutiva avvenuta", è la protesta.

"Altro problema è la mancanza in città di stalli sicuri per la sosta delle biciclette, sono previsti lungo il percorso o a ridosso di esso? non può esistere pianificazione ciclabile che non preveda una definizione accurata delle aree destinate alla sosta delle bici. Il ruolo della stazione è centrale in tutti questi progetti, quindi ribadiamo le domande della nota inviata la scorsa settimana: che sviluppi sono previsti per la sosta delle biciclette in stazione? Che fine ha fatto il progetto di ciclostazione? Tutto questo progetto di collegamento tra quartieri "taglia fuori" il cuore pulsante della vita cittadina: il centro storico. Date le criticità presenti per l'accesso e l'uscita dal centro storico in bicicletta, data l'assenza di un indirizzo specifico a tal proposito nel PUMS e date le tante parole spese da questa amministrazione sulla la rinascita del centro ci chiediamo: sono previsti progetti satellite che consentano un collegamento sicuro e continuo di questa nuova autostrada ciclabile al centro", conclude il gruppo tecnico Fiab.