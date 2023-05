"Più Sicuri Insieme": al mercato di Predappio la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

Anap Confartigianato lancia la quinta edizione della campagna “Più sicuri insieme” in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con la collaborazione del supporto del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.

Come chiarisce il presidente del movimento, che rappresenta anziani e pensionati, Giuseppe Mercatali "gli anziani sono i più esposti ai fenomeni di criminalità. Considerando che in Italia gli over 65 rappresentano il 23% del totale della popolazione, il tema diviene centrale e richiede di intensificare attenzione e impegno nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Bisogna stare in guardia, ma anche affidarsi con fiducia a chi può difenderci. Per questo la Campagna prevede l’alleanza con le forze di Polizia in un’azione comune per tutelare i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per coloro che rimangono a casa, in condizione di solitudine".

La campagna prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e depliant che contengono poche semplici regole, suggerite dalle forze di polizia, per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Continua Mercatali: "Per sensibilizzare la popolazione abbiamo ripreso a essere presenti con il gazebo informativo Anap nei mercati cittadini. Sabato saremo a quello settimanale di Predappio, per distribuire il materiale informativo relativo alla campagna e, al contempo, illustrare le iniziative che mettiamo in campo proprio per favorire momenti di aggregazione e buone pratiche per contrastare le patologie legate all’invecchiamento".