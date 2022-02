Pnrr e progetti, la task force regionale a supporto dei comuni della Provincia

Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, con il segretario generale, Ennio Guida, e i dirigenti, Mauro Maredi e Alessandro Costa, hanno incontrato mercoledì i cinque tecnici esperti nominati dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere attività di supporto a vantaggio dei Comuni e delle Unioni dei Comuni in ordine alla partecipazione ai Bandi pubblici per catturare i finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per monitorare lo stato di attuazione dei conseguenti progetti. Il Team territoriale regionale, costituito da Vito Tiziano Damiani, Antonella Messineo, Alessandro Fagnani, Stefano Carioni e Simona Boragini lavorerà a stretto contatto con gli enti locali per il rafforzamento della capacità amministrativa, la semplificazione ed il miglioramento organizzativo di alcuni processi autorizzativi comunali.