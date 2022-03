Poesie accompagnate da scatti fotografici: 5 anni di lavoro, è realtà il libro "Versi e... Immagini 2012-2016"

Cinque anni di lavoro. E' realtà il libro "Versi e... Immagini 2012-2016", curato da Graziella Valentini e Marino Monti, edito da "La Mandragora" di Imola. Nel corso degli ultimi anni il Concorso di poesia in dialetto romagnolo "Antica Pieve", promosso dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto, è stato caratterizzato anche da un'iniziativa collaterale. Dal 2012 è stato chiesto ai soci del Foto Cine Club Forlì di "interpretare" con uno scatto le poesie premiate. Le immagini dovevano prendere ispirazione dai versi, da una suggestione evocata, da un concetto contenuto nella composizione, da una parola o da una situazione descritta. L'idea, originale e molto stimolante, portata avanti da Valentini e Monti, principali animatori dell'associazione di Pieveacquedotto, ha avuto un ottimo esito sia come numero di fotografi coinvolti sia per la qualità delle immagini.

Nel volume sono state inserite le poesie premiate di Loris Babbini (Carpineta di Cesena), Lucia Baldini (Lugo), Enrico Banzola (Faenza), Enrico Berti (Bertinoro), Giuliano Biguzzi (Cesena), Germana Borgini (Santarcangelo di Romagna), Ruffillo Budelacci (Bertinoro), Gilberto Bugli (San Vito di Rimini), Carmen Cantarelli (Sarsina), Giuseppe Cantoni ((Cesena), Claudio Casadei (San Clemente - Rimini), Daniele Casadei (Cesenatico), Franco Casadei (Cesena), Daniela Cortesi (Forlì), Franco Donati (Castel Bolognese), Lidiana Fabbri (Rimini), Edda Forlivesi (Alfonsine), Antonio Gasperini (Montiano), Marcella Gasperoni (Bellaria Igea Marina), Speranza Ghini (Minerbe - VR), Sonia Giulianini (Forlì), Marco Magalotti (Cesena), Augusto Muratori (Imola), Rosalda Naldi (Forlì), Gigliola Neri (Forlì), Franco Ponseggi (Bagnacavallo), Antonio Sbrighi (Ravenna), Domenico Tampieri (Lugo), Laura Turci (Meldola) e Bruno Zannoni (Cervia).

I versi sono accompagnati dalle fotografie di Roberto Benfenati, Giancarlo Billi, Mirko Brunelli, Tiziana Catani, Riccardo Caselli, Dervis Castellucci, Franco Cecchelli, Moreno Diana, Daniela Gudenzi, Ugo Mazzoni, Ilice Monti, Rosalba Naldi, Sara Orsi, Alan Piscaglia, Claudio Righi, Barbara Taglioni, Roberto Tumidei, Valentina Tisselli e Valerio Tisselli. Il volume porta una prefazione di Moreno Diana, fino allo scorso anno presidente del Foto Cine Club Forlì, e una più ampia di Gabriele Zelli. Nel suo testo Zelli ricostruisce, seppure sinteticamente, la storia di venticinque anni di attività del Comitato Culturale di Pieveacquedotto, citando tutti i premiati del concorso letterario "Antica Pieve", nonché gli artisti e gli scrittori forlivesi che hanno ricevuto annualmente dei riconoscimenti per la loro attività. Il libro può essere richiesto a: gabriele.zelli@gmail.com. Ai richiedenti verrà inviato gratuitamente.