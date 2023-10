Natale, la dura replica dell'assessora Cintorino: "Dati presi da stime di massima e che non considerano gli sponsor"

"È falso che l’amministrazione comunale spenderà 740mila euro per il Natale ed è falso che spenderà più dello scorso anno". E' la replica dell'assessora con delega al Centro Storico, Andrea Cintorino, alle cifre diffuse dal capogruppo in Consiglio comunale di Forlì & Co, Federico Morgagni, in merito agli investimenti del Comune per le prossime festività natalizie. L'assessora illustra che "la delibera di giunta numero 371 del 13 ottobre, resa pubblica sull’albo pretorio lunedì 17 ottobre in ragione della disponibilità degli uffici, del carico di lavoro e degli orari dei nostri dipendenti e non certamente per altri motivi, contiene il progetto operativo per il prossimo Natale, non la stipula del contratto. L’allegato alla delibera riporta un quadro economico ipotetico, suscettibile di modifiche, alcune delle quali rese esplicite".

"Per essere ancora più chiari - prosegue l'assessora - le proposte avanzate da Free Event sono, come tali, semplici proposte, stime, elaborate sulla base di un primo approccio progettuale. Non c’è nulla di definitivo". Per quanto riguarda le luminarie e il videomapping, tiene a puntualizzare Cintorino, "non solo non ci sono i contratti, ma nemmeno le proposte esecutive. Anche in questo caso, tutto è in fase di definizione". Quanto alle due variazioni di bilancio, "a cui fa riferimento in maniera strumentale il consigliere Morgagni" sottolinea Cintorino, "sono, come dice la parola stessa, semplici variazioni - afferma l'assessora -. Questo significa che le risorse “impegnate” su due differenti capitoli non corrispondono alla spesa reale per la realizzazione di entrambe le attrazioni".

Ma non è finita qui. Così Cintorino: "C'è poi un altro elemento di cui la sinistra non tiene volutamente conto, le sponsorizzazioni. È infatti in corso da parte dell’amministrazione comunale un vasto piano di raccolta fondi con enti e aziende del territorio, e non solo, per compartecipare alle spese natalizie. Questo significa, lo dico soprattutto al consigliere Morgagni a cui piace “dare i numeri”, che grazie alle sponsorizzazioni, che quest’anno stimiamo raggiungere cifre molto importanti, le spese a carico del Comune di Forlì diminuiranno notevolmente". Conclude l'assessora: "Rispetto a quanto dichiarato sul suo profilo, in maniera del tutto strumentale e infondata, con il solo scopo di diffamare e mettere in cattiva luce l’operato dell’amministrazione comunale, il consigliere Morgagni se ne assumerà le dovute responsabilità nelle sedi più opportune".