Il ponte di Schiavonia riapre al passaggio della storica Mille Miglia: “Un segno di rinascita per la città”

Farà ingresso in città percorrendo viale Bologna la carovana della storica Mille Miglia che martedì 13 giugno torna a Forlì, concedendo il bis dopo l’edizione del 2022, con la riapertura del ponte di Schiavonia in programma per i prossimi giorni. Interdetto al passaggio di uomini e mezzi e costantemente presidiato dopo gli eventi alluvionali che si sono abbattuti sulla città, in queste ore sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per rimuovere tronchi e detriti bloccati tra la struttura del ponte e le tubature di gas ma a breve tornerà percorribile.

Il percorso

La carovana, in partenza da Brescia alle 12, arriverà in città intorno alle 19,30 e, dopo aver percorso viale Bologna, si dirigerà in viale Italia, viale Vittorio Veneto, corso Mazzini per approdare in piazza Saffi, per poi ripartire alla volta di Cervia passando per via Giorgio Regnoli, via Ravegnana, via Solombrini, con tappa nella base del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli per una durata totale di circa quattro ore. Oltre 500 le auto in corsa, di cui 120 Ferrari moderne, 420 auto storiche, 15 elettriche e 1 auto a guida autonoma realizzata dal Politecnico di Milano, in rappresentanza di 25 continenti e 40 nazioni. Oltre 60 gli uomini della Polizia stradale che accompagneranno la storica corsa, in sinergia con la Polizia Locale dei singoli Comuni.

Omaggio all’Aeronautica Militare nel centenario

L’edizione di quest’anno, che si snoda in cinque giornate sul percorso Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma, Milano, Brescia, si distingue per l’omaggio all’Aeronautica Militare nel suo centenario, con il passaggio della carovana nel piazzale dell'ente militare di via Solombrini che sarà presente con mezzi e un gazebo in piazza Saffi in occasione del passaggio delle auto storiche. Nella serata di mercoledì 14 giugno, invece, sempre in piazza Saffi saranno esposte auto storiche e da competizione per una edizione che volutamente avrà un profilo più contenuto rispetto allo scorso anno, come segno di rispetto delle famiglie colpite dall'alluvione.

Divieto di transito in piazza Saffi

Come ha spiegato il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri, non ci saranno limitazioni alla circolazione ma solo il divieto di transito in piazza Saffi, anche per i bus e i taxi, da corso della Repubblica, corso Diaz, corso Garibaldi e corso Mazzini dalle 14:00 di martedì 13 giugno all’1:00 di mercoledì 14 e dalle 17:00 di mercoledì 14 all’1:00 di giovedì 15 giugno. Di conseguenza, corso Diaz è percorribile fino a via Missirini eccetto residenti dell'ultimo tratto (fino a piazza Saffi), corso Garibaldi è percorribile fino a via G. Saffi eccetto residenti dell'ultimo tratto, corso della Repubblica è percorribile fino a via Volturno per gli autorizzati, mentre i restanti veicoli svolteranno in via Flavio Biondo o via Cignani, gli autorizzati fino a via Volturno, corso Mazzini è percorribile fino a via Bonatti.

“Oggi consegneremo al presidente della Regione Stefano Bonaccini una lettera in cui comunichiamo di aver promosso una raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate - ha detto il presidente del Comitato di gestione Mille Miglia, Giuseppe Cherubini - oltre a un contributo di 100 mila euro per i territori alluvionati come segno di vicinanza della corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo”.

“Questo evento attesissimo cade purtroppo in un momento doloroso per la Romagna e per la città di Forlì duramente colpita nei suoi popolosi quartieri - ha detto il Tenente Colonnello Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì -. Anche noi siamo mobilitati nell’emergenza e vogliamo ribadire la nostra vicinanza alla popolazione. Saremo presenti a questo bellissimo evento ma in primo luogo concentrati sull’aiuto alla cittadinanza”.

“Il passaggio della Mille Miglia in viale Bologna e la riapertura del ponte di Schiavonia che avverrà nei prossimi giorni è e vuole essere un segno di rinascita per la nostra città ha detto il vice sindaco, Daniele Mezzacapo -. Avevamo organizzato molti eventi ma questa sarà un’edizione volutamente contenuta e ridotta nel rispetto dei cittadini che si trovano in una situazione drammatica senza rinunciare a qualche ora di svago in una piazza che per una sera sarà un museo viaggiante di auto storiche”.