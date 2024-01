Possibili disagi, in arrivo quattro ore di sciopero nel trasporto pubblico locale

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio è in programma uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale indetto dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. La fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblicp, va dalle 17 alle 21. Le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro riguardano "la sicurezza dei lavoratori e del servizio; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"; e la richiesta di "una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali maggiori e le associazioni datoriali di categoria per portare la paga oraria ad un minimo di 10 euro l’ora ridisegnando tutta la riparametrazione retributiva al fine di garantire aumenti salari certi e dignitosi". Alla precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore indetta da Usb Lavoro Privato il 15 dicembre scorso l’adesione era stata del 17,83% a Forlì-Cesena, del 10,23% a Ravenna e del 3,55% a Rimini.Start Romagna "si scusa con l’utenza per i possibili disagi che potrebbero verificarsi".