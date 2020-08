Predappio, la riapertura si avvicina: si riorganizzano gli spazi della "Peter Pan"

A Predappio continuano i lavori per poter gestire le riaperture delle scuole in sicurezza e seguendo le norme attuali è utile avere più spazi liberi e ampi. Su richiesta del dirigente scolastico e degli insegnanti della scuola dell’infanzia “Peter Pan” sono stati spostati alcuni arredi e materiali per la didattica, per rendere le sezioni e gli spazi comuni più ampi e usufruibili per le attività dei bambini. Nel plesso della scuola dell’infanzia, oltre all’asilo nido “Pollicino” è presente la sede della Croce Rossa Italiana di Predappio, comitato di Forlì.

L’amministrazione comunale "ringrazia il presidente del comitato di Forlì della Croce Rossa Italiana e tutti i volontari di Predappio per la disponibilità e sensibilità dimostrata nel liberare parte degli spazi occupati dalla sede per renderli temporaneamente a disposizione dell’istituto comprensivo. L’attenzione e la condivisione possono essere un esempio per tutto il nostro territorio soprattutto in casi di emergenza come quello attuale".