Cultura e promozione del territorio: nasce il "Premio Forlivesi nel mondo"

L'assessorato alla cultura del Comune di Forlì ha istituito nei giorni scorsi con delibera di Giunta il “Premio Forlivesi nel mondo: persone con l’accento” che ha come obiettivo quello di riconoscere e valorizzare persone fisiche nate o cresciute a Forlì, enti o organismi del comprensorio forlivese, che hanno contribuito a valorizzare l'immagine di Forlì nel mondo attraverso la realizzazione di attività, senza scopo di lucro, volte a sviluppare, in ambito internazionale, la cultura della solidarietà, l'attività di volontariato e lo sviluppo culturale inteso come sviluppo in campo educativo, sanitario, politico, economico, scientifico ed artistico.

"La prima edizione del Premio sarà organizzata nel 2022 - spiega l'assessore alla cultura Valerio Melandri - si tratta di un riconoscimento molto importante per la dimensione internazionale del nostro territorio. Il premio, infatti, è stato ragionato per dare lustro all’attività meritoria di tutti quei forlivesi che, con la loro attività, rendono la nostra città un punto di riferimento nel mondo. Oltre al premio in sé per sé, è prevista anche la possibilità di attribuire riconoscimenti sotto forma di ‘menzioni speciali’ alle attività che si caratterizzano per una particolare originalità quali, ad esempio, il riconoscimento speciale per la migliore esperienza svolta da un giovane o la migliore iniziativa caratterizzata da un elevato impatto educativo".

"Tutti i premiati, incluse le menzioni speciali, potranno beneficiare di un video promozionale personalizzato sul proprio operato, realizzato a cura e spese dell’ente, usufruire del logo del premio e di una sala comunale a titolo gratuito per eventi di promozione e raccolta fondi e verranno inseriti in un apposito elenco “Forlivesi nel mondo: persone con l’accento”, da pubblicare all'interno del sito internet del Comune di Forlì in sezione creata ad hoc, unitamente alla descrizione delle attività candidate al Premio".

"Il riconoscimento "Premio Forlivesi nel mondo: persone con l’accento" - conclude Melandri - è stato pensato ed istituito da questa amministrazione per ringraziare, a nome della città, tutti quei cittadini che hanno raggiunto importanti risultati a livello internazionale, in diversi campi, portando nel mondo l'eccellenza forlivese. A loro, che sono numerosi e che fino ad oggi sono stati dimenticati dalla comunità che gli ha dato i natali, vogliamo riservare il giusto riconoscimento, elevandoli a portavoce delle eccellenze della nostra città".