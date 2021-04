Prima e dopo la pandemia: videoconferenza col sociologo Andrea Bassi

Sarà una videoconferenza del professor Andrea Bassi a concludere, sabato alle 17,30, il ciclo di incontri “Quale Futuro?” organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale e dall'Ufficio Diocesano per la Cultura. Il sociologo tratterà il tema “Prima e dopo la pandemia. Dalla società dell' io alla società del noi”. Professore associato in Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna – Forlì Campus, ha ottenuto l'abilitazione a docente di prima fascia nel 2017. Esperto di organizzazioni non-profit, ha partecipato alle commissioni di esperti per la redazione dei testi di riforma del terzo settore su nomina del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e preso parte alla commissione di esperti dell’Istat per i Censimenti delle Istituzioni Non profit. Già coordinatore nazionale della Sezione “Politica Sociale” dell’Ais – Associazione Italiana di Sociologia (triennio 2015-2018), è invitato permanente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per il professor Bassi, “la pandemia ci ha fatto riconoscere in un destino comune, in cui non c'è comportamento del singolo individuo, che può essere separato dagli effetti che provoca sulla condizione degli altri. La crisi ha prodotto: ritorno di consapevolezza, esercizio della responsabilità personale, apprezzamento per i comportamenti collaborativi, riconoscimento dell'altruismo, fiducia nella competenza”. Bassi svolgerà il suo intervento partendo da una domanda-guida: “Che probabilità ci sono che questo sentimento collettivo riesca a resistere anche dopo il ritorno alla normalità?”.

I partecipanti potranno seguire l’incontro sulla piattaforma Zoom, iscrivendosi al sito dell’associazione “www.sanmercuriale.it” oppure contattando l’organizzazione tramite la mail: info@sanmercuriale.it. L'incontro sarà visibile anche in streaming sul canale YouTube della Diocesi di Forlì-Bertinoro.