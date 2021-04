Prima seduta serale per i vaccini alla Fiera: "Chi rinuncia ad Astrazeneca purtroppo esce senza vaccinazione"

Giovedì sera il centro vaccinazioni della Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, ha tenuto aperto oltre l'orario solito e fino alle 23,30 per una sessione straordinaria di vaccinazione del personale sanitario

Prima serata di vaccinazioni in orario serale a Forlì e nell'Ausl Romagna. Giovedì sera il centro vaccinazioni della Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, ha tenuto aperto oltre l'orario solito e fino alle 23,30 per una sessione straordinaria di vaccinazione del personale sanitario, anche alla luce dell'ultimo decreto legge del 1 aprile che impone l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e socio-sanitario. Un'altra sessione straordinaria di vaccinazione rivolta a tale categoria è stata attuata in ospedale. Sono intanto in corso le vaccinazioni delle categorie finora approvate: over 80 anni, 75-80 anni e categorie particolarmente vulnerabili indipendentemente dall'età.

Le aperture serali hanno riguardato tutte le maggiori sedi vaccinali dell'Ausl Romagna, quindi anche Ravenna, Rimini e Cesena. Attualmente nel Forlivese ci sono circa 700 somministrazioni al giorno nel punto della Fiera, che è aperto 7 giorni su 7, ma si conta di portare la media a 900 al giorno, a cui si aggiungono altre 240 dosi giornaliere nei punti vaccinali minori delle vallate dell'Appennino, che sono aperte tre giorni su 7.

In diversi, alla luce delle informazioni contraddittorie che arrivano dagli enti di controllo europei, esprimono dubbi sul vaccino Astrazeneca. “Troviamo difficoltà e richieste da parte dei cittadini che sono condizionati dalle ultime notizie su Astrazeneca – spiega Silvia Mambelli, direttrice del servizio Infermieristico dell'Ausl Romagna -. Noi applichiamo le indicazioni dell'Aifa, e quindi Pfizer per gli over 80 e Astrazeneca per gli over 75, con la possibilità di spostare su Pfizer in caso di determinate patologie”. E chi rifiuta Astrazeneca e non rientra in quei parametri per Pfizer? “Se non ci sono indicazioni per altri vaccini purtroppo esce senza vaccinazione, noi dobbiamo rispettare le indicazioni”, sempre Mambelli. Nel centro vaccini della Fiera sono attualmente impegnate circa 40 persone.