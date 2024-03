Primo giorno di primavera con la Festa degli Alberi alla scuola dell'infanzia Manzoni

Nel primo giorno di primavera Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini festeggia un evento speciale nell'ambito del programma Educazione alla Campagna Amica 2023-2024. Giovedì, in occasione della Festa dell'Albero, la coordinatrice Monica Rapellini, accompagnata dalla Vice Responsabile Claudia Romanini, si è recata presso la scuola dell'infanzia Manzoni a Forlì per un'emozionante attività di piantumazione di un albero da frutto. L'importanza dell'educazione fin dai primi anni di scolarità al cibo sano, al rispetto della natura e della biodiversità, nonché al ritmo delle stagioni, è un principio fondamentale che Coldiretti intende trasmettere ai più giovani. Coldiretti Donne Impresa ritiene che il cibo sia sinonimo di consapevolezza e che insegnare ai bambini l'importanza di connettersi con la terra e di comprendere il ciclo naturale degli alimenti sia cruciale per il loro sviluppo e per il futuro del nostro pianeta.

L'attività è stata condotta insieme alla Vice Responsabile Claudia Romanini e al socio Ricci Giovanni, ed ha visto la partecipazione di circa 56 bambini della sezione Timo e Salvia. "Si è trattato di un'opportunità unica per loro di imparare facendo, di toccare con mano il miracolo della natura e di comprendere il valore intrinseco degli alberi da frutto nella nostra vita quotidiana. Coldiretti Donne Impresa Interprovinciale Forlì-Cesena Rimini ha tra i suoi obiettivi la promozione di iniziative educative e interattive come questa – spiega Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Rimini - che favoriscono la consapevolezza ambientale e alimentare tra le generazioni future". "Ringraziamo la scuola dell'infanzia Manzoni per averci accolto e per averci dato l'opportunità di condividere la nostra passione per la terra e per l'agricoltura con i bambini", conclude Monica Rapellini coordinatrice.