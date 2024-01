La musica come strumento di integrazione: torna la missione culturale nelle scuole della Fondazione Masini

Inclusione e integrazione nelle scuole attraverso la musica, anche al di fuori dell'orario scolastico. Torna il progetto "Le Città della musica", nato nel 2015 sotto il coordinamento della Fondazione "Angelo Masini" e il supporto progettuale, organizzativo e amministrativo della Scuola Musicale di Bertinoro e di Romagna Musica, che ha come obiettivo quello di promuovere e introdurre nelle scuole primarie, medie e superiori del territorio un percorso di avvicinamento e formazione alla cultura musicale. Fanno parte del progetto la Scuola di Musica e Banda Giovanile "Rossini" di Castrocaro Terme e Terra del Sole, l'istituto comunale di musica "Arcangelo Corelli" di Cesena, l'"Accademia 49 Officina edella musica e della danza e delle arti" di Cesena, "Chorus Institute of Musical Arts" di Cesena, le associazioni "Scuola musicale Dante Alighieri" di Bertinoro e "Cosascuola Music Academy" di Forlì, l'Accademia InArte di Forlì e l'associazione "Euterpe" di Rubiera.

Il progetto ha ottenuto un co-finanziamento importante della Regione Emilia Romagna e del Fondo Sociale Europeo Plus di 270mila euro, piazzandosi al primo posto. Giovanni Ghini, presidente della Fondazione "Masini", rimarca "la centralità della Fondazione "Masini" nella capacità di fare rete, mettendo insieme tante scuole ed esperienze differenti. E' un motivo d'orgoglio per la nostra Fondazione, che è stato riconosciuto dalla Regione. Basti pensare che solo nel 2022 sono state svolte quasi 4mila ore di formazione a circa 1.500 alunni di scuole di ogni ordine. Nel 2023, sotto la spinta dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus, il progetto si è rinnovato profondamente posizionandosi al primo posto nella graduatoria regionale di erogazione dei contributi per la diffusione di percorsi educativi in ambito musicale".

"Rafforzatosi nel 2021 con "Cesena in Musica", il network 'Le Città della Musica", oltre a diventare un'eccellenza regionale con più di un milione di euro di finanziamenti ottenuti, vede ad oggi il coinvolgimento di nove scuole di musica e l'attivazione di decine di corsi di propedeutica, coro, musica di insieme e orchestra", spiega Luigi Pretolani, presidente della Scuola Musicale Bertinoro e ideatore del progetto. Una caratteristica importante del progetto, illustra Pretolani, "è la diffusione delle competenze e dei modelli didattici organizzativi basati sull'esperienza delle scuole che negli anni hanno sviluppato azioni molto efficaci nella propedeutica per i più piccoli, nella musica corale inclusiva, nell'alfabetizzazione musicale sugli strumenti, nella musica di insieme altamente inclusiva, nella musicoterapia, nei progetti musicali inclusivi e non differenziati per l'handicap, nella valorizzazione del repertorio bandistico e della musica per i fiati. Ciascuna scuola contribuirà con le proprie peculiarità". Laura Pistolesi, vicedirettrice del Conservatorio "Maderna-Lettimi" di Cesena e Rimini, sottolinea "la bella riuscita di questa rete, che agisce con gli stessi obiettivi e finalità. E' una scommessa che è stata così premiata con un finanziamento importante, ottenuto lavorando insieme. Altro aspetto importante è il tema dell'inclusività, che si rivolge ad una fascia fragile e svantaggiata. Grazie ai fondi del Pnrr ci sarà un focus maggiore, che come Conservatorio porteremo attraverso competenze specifiche in musicaterapia".

"La Città della musica", tiene a ricordare l'assessore alla Cultura Valerio Melandri, "è uno dei tanti progetti che il consiglio d'amministrazione della Fondazione Masini ha realizzato negli ultimi quattro anni di gestione, come ad esempio l'asilo musicale. Abbiamo raccolto un ente morale trasformandolo in Fondazione ed oggi gode di un bilancio sano, allargando l'utenza a tutta la città. La Fondazione ha quindi nel cuore la musica in città. Nel Natale del 2024 ci sarà l'Auditorium della musica e la Fondazione avrà un ruolo all'interno di questo nuovo progetto". Il sindaco Gian Luca Zattini rimarca "il lavoro egregio svolto negli ultimi anni in un atto di rinnovamento" dalla Fondazione e la volontà dell'amministrazione comunale di far di Forlì una città della musica, "con importanti investimenti, la valorizzazione di tante eccellenze del territorio e l'impegno di sottolineare il valore educativo della musica stessa. Attendiamo con ansia il completamento dell'Auditorium, che sarà il cuore di tutto ciò che gravita attorno al mondo musicale".