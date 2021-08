Prosegue l'impegno dei volontari di Auser al punto vaccini di Forlì

Prosegue anche in agosto l’impegno di Auser al punto vaccinale di Punta di Ferro a Forlì. Attivi per un giorno alla settimana dal mese di marzo per accogliere e guidare le persone che si presentano alla vaccinazione, in questo caldo mese estivo i nostri volontari sono presenti anche la domenica mattina compreso il giorno di Ferragosto. Per garantire la turnazione e l’efficacia dell’intervento sono stati coinvolti 24 volontari adeguatamente formati che compongono un gruppo molto coeso in grado di autoorganizzarsi e di supportare l’Ausl nei suoi compiti istituzionali. Auser Forlì si dice "ben intenzionata a proseguire anche nel periodo autunnale per contribuire nei limiti delle proprie forze al miglior andamento della campagna di vaccinazione, strumento efficace di contrasto del Covid-19".

Foto di repertorio