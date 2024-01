Protezione Civile, parte l'iter di aggiornamento del piano nei quartieri. Previsto anche un nuovo team comunale

Il Comune di Forlì ha avviato l’aggiornamento del proprio Piano di Protezione Civile. Il testo, approvato nella sua ultima versione nel novembre del 2021, è al centro di un importante percorso partecipativo, figlio dell’alluvione, caratterizzato da 8 incontri nell’ambito degli altrettanti Comitati Territoriali di Quartiere. "L’amministrazione ha raccolto l’invito della Commissione consiliare di indagine e studio sull'emergenza alluvione e ha avviato un percorso di condivisione del nuovo Piano di Protezione Civile con i quartieri, punto di riferimento per residenti e volontari durante e dopo l’alluvione", spiegano gli assessori Andrea Cintorino e Giuseppe Petetta.

“Nelle scorse settimane abbiamo scritto a tutti i coordinatori per programmare incontri informativi finalizzati da un lato a fornire un inquadramento generale della materia e degli obblighi in capo ai vari enti pubblici o privati, dall’altro a raccogliere suggerimenti, proposte, osservazioni e critiche da parte di chi ha vissuto il dramma dell’alluvione, con l'obiettivo di migliorare le strategie e gli strumenti del Piano. Con il nostro responsabile della Protezione Civile, Marcello Arfelli, e la funzionaria del sevizio decentramento, Stefania Marini, siamo già stati ai Romiti (Comitato di quartiere 2) e a Pievequinta (Comitato di quartiere 5) - spiega l’assessore Cintorino - dove abbiamo riscontrato un clima estremamente collaborativo e mai polemico, un dialogo aperto e spontaneo favorito dalla volontà di questa Amministrazione di ascoltare e fare squadra con i cittadini per guardare avanti e accelerare la ripartenza".

“Nel corso di queste prime due serate - aggiunge l’assessore Petetta - “sono emersi spunti interessanti e migliorie da mettere a terra nella versione aggiornata del Piano. Una delle richieste più diffuse pervenutaci dai quartieri è quella di lavorare a una sintesi del provvedimento che sia il più comprensibile possibile per i cittadini e i non addetti ai lavori, caratterizzata da una comunicazione semplice ed immediata". Ma il lavoro di potenziamento della Protezione Civile messo in atto dal Comune di Forlì non riguarda solo l’esterno e il confronto preliminare con i quartieri.



In sede di riassetto della macrostruttura comunale e su proposta dell’assessora Maria Pia Baroni, la giunta Zattini ha stabilito di costituire un nuovo gruppo di lavoro, composto da dipendenti di Servizi diversi dell’ente ed in possesso di professionalità e competenze multidisciplinari, da attivare in caso di emergenze e per la gestione delle attività afferenti alla Protezione Civile. Il team sarà coordinato e farà capo al dirigente del Servizio infrastrutture mobilità e verde cui sono assegnate le competenze comunali relative alla protezione civile e opererà in rete con il servizio associato dell’Unione dei comuni della Romagna forlivese, di cui il Comune di Forlì si avvale.