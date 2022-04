Un nuovo tendone per la parrocchia dei Cappuccinini: "Tendeteci una mano", parte la raccolta fondi

E’ partita finalmente l'iniziativa per completare l'acquisto del nuovo tendone nella parrocchia di San Giovanni Battista in Vico, meglio conosciuta come Cappuccinini che fa parte dell'Unità Pastorale San Paolo-Cappuccinini ed è situata nella prima periferia est di Forlì. "Il declino della vecchia tensostruttura parrocchiale ci ha indotto ad acquistarne una nuova struttura, bella e soprattutto a norma di legge, ma ancora da finire di pagare - spiega don Carlo Guardigli -. Sarà utilissimo per tutte quelle attività conviviali, feste o eventi legati ai momenti liturgici della Comunità ed eventualmente impiegabile anche per situazioni che riguardino più in generale il quartiere".

Si tratta di un tendone di 14x15 metri pratico nel montaggio, moderno e ben concepito permetterà lo svolgimento delle numerose attività socio educative che si svolgono anche all’aperto in parrocchia come il centro estivo “Estate Ragazzi” e il DopoScuola rivolto ai bambini del territorio che hanno bisogno di lezioni per fare bene i compiti, imparare la lingua, risolvere eventuali lacune, giocare insieme in uno spazio ampio, aperto e allo stesso tempo coperto in caso di necessità e così anche le Associazioni giovanili e i gruppi di Catechismo.

La struttura, spiega il sacertode, "ci costerà più di 29.000 euro ed il progetto di CrownFunding che abbiamo lanciato sulla piattaforma Ginger, con il supporto della Bbc Credito Cooperativo Ravennate, Imolese e Forlivese, serve per coprire gli ultimi 10.000 euro. In pratica serve per fare in modo che il progetto vada effettivamente in porto. Da qui l'importanza di donare anche una quota piccola; una goccia, che insieme alle altre andrà a riempire il secchio. Per ringraziare i donatori sono stati messi in palio dei premi che andranno a coprire ogni quota che ognuno vorrà o potrà donare".

E' prevista la solenne inaugurazione in occasione della festa della parrocchia il 29 maggio: "Avremo così l'occasione del nostro primo evento conviviale e la gioia di stare insieme sotto al nuovo tendone", conclude don Carlo. Il link per donare tramite carta di credito, Paypal o Bonifico bancario è il seguente: https:// www.ideaginger.it/progetti/tendeteci-una-mano.html. Lo si raggiunge anche inquadrando il QrCode allegato all’articolo.