Allerta "rossa", le modifiche ai servizi Alea Ambiente: "Possibili ritardi nella raccolta rifiuti"

"I servizi di raccolta porta a porta potranno subire ritardi o variazioni, specie lungo alcune strade secondarie e di collina particolarmente difficili da raggiungere, in caso le condizioni meteorologiche si confermassero molto critiche". Questa l'informativa di Alea Ambiente alla luce dell’allerta meteo che interesserà anche il territorio forlivese nella giornata di martedì. Lo sportello informativo di Modigliana resterà chiuso nella mattinata di martedì, mentre il Punto Alea di Forlì sarà aperto nei consueti orari, dalle 8,30 alle 15,30.

Gli EcoCentri di Forlì (via Isonzo) e di Forlimpopoli saranno aperti regolarmente nella mattinata di martedì, salvo peggioramento ed intensificazione delle precipitazioni, sulla base delle quali verranno valutate anche le aperture pomeridiane di domani degli EcoCentri. La società invita comunque i cittadini "a limitare il più possibile gli spostamenti, ricordando che per qualunque informazione o richiesta è sempre attivo il servizio di call center, gratuito da numero fisso e da cellulare, dalle ore 8,30 alle 18". Inoltre, è possibile far riferimento agli altri canali di contatto online: sito www.alea-ambiente.it, App e sportello online.