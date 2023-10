Disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, Donini sul caso logopedisti: "Liste d'attesa accorciate del 75%"

"L'Ausl Romagna prosegue con il reclutamento dei logopedisti. Ad agosto, è stata registrata una riduzione del 50% per chi è in attesa di valutazione per problemi del linguaggio". L'assessore alla Sanità, Raffaele Donini, in commissione Politiche per la salute, presieduta da Ottavia Soncini, ha risposto al question time presentato dalla capogruppo di Forza Italia, Valentina Castaldini, nel quale aveva rimarcato "il problema della prolungata attesa di 165 pazienti pediatrici che, a Forlì, devono avere una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e del disturbo del linguaggio".

"All’Unita? Operativa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza (dove operano 15 logopediste), ha illustrato la consigliera, a fine luglio risultavano “91 pazienti in eta? pediatrica in attesa di una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e 74 pazienti in eta? pediatrica sono in attesa di una prima valutazione del linguaggio. In carico al servizio ci sono 482 persone”. Ogni logopedista, afferma Castaldini, ha in carico 32 pazienti e calcolando le assegnazioni si ha un numero massimo di 480 pazienti. “Appare evidente - ha rimarcato la consigliera – come non sia possibile per i logopedisti prendere in carico altri pazienti pediatrici, in quanto la capienza e? stata superata”. C'erano 100 persone in graduatoria dopo il concorso per logopedista, che vale fino al 2025, "ma sono stata sorpresa dal comunicato stampa dell'Asl Romagna, che si è posta sul piano politico. Ad agosto ha detto che a luglio c'è stato un concorso, poi lo scorrimento della graduatoria e la partenza delle assunzioni. L'Ausl il 14 settembre ha dichiarato che, con il concorso di luglio, sono stati assunti 5 logopedisti. Ho svolto un accesso agli atti e non risulta un concorso per logopedisti a luglio".

L'assessore Donini ha risposto che "i disturbi dell'apprendimento sono in grande aumento così come la domanda di presa in carico. Serve una prospettiva di lungo periodo, rimpinguando il personale e accorciando i tempi di attesa. Ne abbiamo parlato anche al Consiglio comunale di Forlì. I bisogni vanno intercettati in tempo. Ad agosto, i dati migliorano dell'85% per l'apprendimento e c'è la riduzione del 50% per chi è in attesa di valutazione per problemi del linguaggio. Il totale è una riduzione del 75%. E la lista degli interventi di logopedia si è accorciata del 30%. L'Asl Romagna prosegue con il reclutamento dei logopedisti. E da gennaio 2024 sarà operativo un sistema di gestione delle liste per garantire l'equità, indipendentemente dalla sede di accesso".

Castaldini ha affermato di aver "apprezzato i tentativi fatti, ma la situazione necessita di uno studio, data la complessità. Occorre coinvolgere di più le associazioni e le famiglie. Prima della fine del mandato chiedo all'assessore di varare un contributo alle famiglie che affrontano questi problemi". Nell'interrogazione l'esponente di Forza Italia aveva sottolineato che “la difficolta? ad accedere a una prima valutazione del disturbo dell’apprendimento e del disturbo del linguaggio, causata da una lista d’attesa corposa, porta diverse famiglie a rivolgersi alla sanita? privata”. Chi non può rivolgersi al privato, deve aspettare, aveva concluso la consigliera, “procrastinando la diagnosi e il trattamento dei disturbi, col rischio di accrescerli e di richiedere un trattamento piu? lungo, complicato e con risultati sempre meno certi”.