Non si presentano a scuola, scomparse due compagne di classe di Forlimpopoli: attivate le ricerche

Due minorenni di Forlimpopoli sono scomparse da lunedì e nella serata di martedì le famiglie non hanno sostanziali notizie di loro. La prima di 14 anni e la seconda di 13 anni. Con loro c'è anche una terza ragazza del Cesenate, ma anche lei domiciliata di fatto a Forlimpopoli. La 14enne, come riportato da "Chi l'ha visto?", non era reperibile fin dalla domenica sera. Ha cancellato tutti i suoi profili social e ha resettato il telefono. Alta 164 centimetri, occhi e capelli castani, con un occhio sinistro leggermente pigro, al momento della scomparsa indossava una felpa nera con zip, uno smanicato, pantaloni neri a zampa, scarpe Nike Tn nere, uno zaino viola, una sacca blu.

La 13enne era stata accompagnata a scuola da un parente, "ma poco dopo la mamma è stata avvertita da un professore che sua figlia a scuola non era mai entrata. Ha lasciato il suo cellulare a casa e non è quindi raggiungibile", spiega "Chi l'ha visto?". Alta 168 centimetri, occhi e capelli castani, indossava una felpa grigia (probabilmente ne ha indossata una blu in un secondo momento), pantaloni della tuta bianchi, scarpe bianche Nike e uno zaino nero.

Secondo fonti investigative, le due ragazze, che frequentano la stessa classe delle medie, erano insieme, con una terza ragazza anche lei allontanatasi da casa senza avvisare. I genitori hanno denunciato la scomparsa. E' stato attivato il protocollo ricerca persone della Prefettura di Forlì-Cesena. Una ragazza di 17 anni del comune di Bertinoro, studentessa a Forlì, ha spiegato di averle viste sull'autobus della linea 92 per Forlì fino alla stazione ferroviaria. E' probabile che si siano allontanate con un gruppo di coetanei stranieri, nella zona del Bolognese. Poi di loro nessuna localizzazione certa.

