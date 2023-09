Raid vandalico alla scuola primaria "Pio Squadrani", subito rimosse le scritte no vax

Sono state già rimosse le scritte "no vax" comparse lunedì mattina sui muri della scuola primaria “Pio Squadrani”, ai Romiti. "Combatteremo sempre contro chi non ha rispetto del patrimonio pubblico della nostra città", è il commento del sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia "gli operatori di Forlì Mobilità Integrata che hanno eseguito il lavoro in tempi rapidissimi e grazie al Comitato di Quartiere dei Romiti, avamposto di sicurezza e legalità sul territorio". Non è la prima volta che si verificano raid vandalici contro le scuole da parte di gruppi no-vax. Nel muro era comparsa anche una scritta contro l'Agenda 30 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile e la tecnologia 5G (ovviamente, secondo la loro visione, tutte componenti di un grande complotto), come era già avvenuto in occasione del raid alla primaria "Rodari" a Ca'Ossi e sul muro di cinta del cimitero di San Martino in Strada.