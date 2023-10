Chirurgia oncologica, il nuovo report di Agenas premia il "Morgagni-Pierantoni": è tra le 28 strutture in Italia con livello di qualità "alta"

Nuovo prestigioso riconoscimento per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Secondo il report di Agenas, che ha fotografato la performance degli ospedali del Servizio sanitario nazionale nel 2022, il nosocomio di via Forlanini è tra le ventotto strutture in Italia con livello di qualità "Alta" per quanto riguarda la chirurgia oncologica. Sono stati tre gli indicatori utilizzati per questa area: proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella; intervento chirurgico per TM polmone (mortalità a 30 giorni); e intervento chirurgico per TM colon (mortalità a 30 giorni). Nella ricerca è stato applicato un vincolo per struttura di almeno 135 interventi annui per il tumore maligno della mammella, di almeno 85 interventi per il tumore del polmone e di almeno 45 interventi per il tumore del colon.

Tra le 28 strutture compaiono l'azienda Ospedaliera S. Croce e Carle (Cuneo), l'Humanitas Gavazzeni (Bergamo), l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Varese), il presidio Ospedaliero Spedali Civili (Brescia), l'Ospedale S. Gerardo (Monza), l'Ospedale Ca’ Granda-Niguarda (Milano), l'Irccs S. Raffaele (Milano), l'Istituto Europeo di Oncologia (Milano), l'Ist. Clin. Humanitas (Rozzano), la Casa di Cura Pederzoli (Peschiera del Garda), l'Ospedale di Treviso, il Presidio Ospedaliero SMM (Udine), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (Parma), l'Aou (Modena), l'Irccs Policlinico S. Orsola (Bologna), l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Aou Careggi (Firenze), l'Ao San Camillo-Forlanini (Roma), Policlinico Umberto I (Roma), il P.O. Spirito Santo (Pescara), l'Aou Federico II di Napoli, l'Ospedale Lecce V. Fazzi, l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II (Bari), Consorziale Policlinico Bari, gli Ospedali Riuniti di Foggia, e il Nuovo Ospedale Garibaldi – Nesima (Catania).

Il report

Il Programma Nazionale Esiti (Pne), sviluppato dall’Agenzia su mandato del Ministero, rappresenta un osservatorio permanente sull’assistenza ospedaliera che, attraverso l’analisi della variabilità dei processi e degli esiti tra soggetti erogatori e tra gruppi di popolazione, consente di monitorare i trattamenti di provata efficacia e produrre evidenze epidemiologiche sulle interazioni esistenti tra assetti organizzativi, modalità di erogazione e performance assistenziali, anche nell’ottica di far emergere eventuali criticità da sottoporre a specifiche attività di audit. I dati dell’edizione 2023 fanno riferimento all’attività assistenziale erogata nell’anno 2022 da circa 1.400 ospedali pubblici e privati, e a quella relativa al periodo 2015-2022 per la ricostruzione dei trend temporali. Dal report emerge come nel 2022 si sia registrato un aumento dei ricoveri rispetto al 2021 (+328 mila) ed è proseguito il riavvicinamento ai livelli prepandemici, sebbene persista una riduzione del 10% rispetto al 2019 (valore corrispondente a circa 890 mila ricoveri in meno). La ripresa ha riguardato specificamente i ricoveri programmati e quelli diurni. Complessivamente nel triennio 2020-2022, la riduzione dell’attività ospedaliera stimata sui volumi del 2019 è stata pari a 3 milioni e 800 mila ricoveri.