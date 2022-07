Un parcheggio sotterraneo in Piazza del Carmine: disposti rilievi tecnici a caccia di reperti

Per 28 ore Piazza del Carmine sarà interdetta alle auto. Precisamente dalle 20 di lunedì alle 24 di martedì. Il motivo? Saranno svolti dei rilievi per capire sarà possibile o meno procedere a scavi finalizzati alla realizzazione di un parcheggio interrato. Il lavoro servirà quindi ai tecnici per chiarire se sono presenti dei reperti archeologici. L'amministrazione comunale, attraverso una nota, informa i cittadini della necessità di disporre dell'area interamente sgombra da ogni tipo di ostacolo". Quindi saranno interdette alle auto Piazza del Carmine (tutta l’area); via A. Fratti (dal civico 7 al civico 13); via dei Filergiti (dal civico 34 a piazza del Carmine) e via Tre Mori (dal civico 3Bis a piazza del Carmine); via Marsala (dal civico 7 a piazza del Carmine). Nella fascia d'orario indicata sarà perciò vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli e disposto il restringimento della carreggiata individuata in loco in conseguenza delle operazioni di rilievo.

L'idea di un parcheggio sotterraneo in Piazza Del Carmine era stata presentata nel gennaio del 2020 dal consigliere comunale di Forza Italia, Lauro Biondi, proposta poi rilanciata lo scorso dicembre. Un parcheggio, aveva spiegato l'esponente berlusconiano, realizzabile affidando la struttura a privati attraverso una concessione della durata di vent'anni. Con questa soluzione, spiegò Biondi, "l'amministrazione comunale non andrebbe a farsi carico di investimenti". Il Comune ha messo sul piatto 50mila euro attraverso una variazione di bilancio. Qualora arrivasse il semaforo verde, collegato all'assenza di reperti storici, molto probabilità si passeràà alla progettazione. Biondi dichiarò che "sono stati messi a bilancio 200mila euro per la fase progettuale, che per noi potrebbero anche non servire perché lo prevediamo come un'opera da realizzare tramite project financing, vale a dire a carico di privati, progettazione inclusa”.