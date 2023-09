Una tradizione iniziata nel 2005: tanti volontari in cucina pronti per la Sagra del Tortello sulla Lastra

Come ogni anno, i volontari del centro Auser Santa Sofia parteciperanno alla tradizionale "Sagra del Tortello sulla Lastra", in programma domenica, insieme alle altre Associazioni del territorio, con l’allestimento di uno stand in piazza Matteotti, nel quale si potranno degustare i saporiti e rinomati tortelli cucinati dai volontari stessi. La prima "Sagra del Tortello sulla Lastra" fu organizzata nell’ottobre del 2005 proprio per iniziativa dei volontari Auser Santa Sofia, in collaborazione con il Comune e con Slowfood.

Dalle 10 alle 19 si potranno trovare stand di associazioni e attività commerciali locali con tortelli sulla lastra ed altre specialità autunnali, ed un'area con tavoli e sedute dove gustare queste delizie. Inoltre sarà allestito un mercatino di artigianato locale e gastronomico, un'area con laboratorio per bambini, gonfiabili, giochi di legno. A rallegrare la giornata, musica itinerante con il Corpo Bandistico C. Roveroni. Nei ristoranti e agriturismi di Santa Sofia, pietanze tipiche con prodotti a KM0. L'evento è una Festasaggia, organizzato da Pro Loco Santa Sofia.