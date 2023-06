Salvatore Ricca presenta a "Salotto blu" il suo libro sulla Madonna del Fuoco

Salvatore Ricca, medico, autore in passato di diversi libri di carattere scientifico, descrive la suggestiva vicenda della effige della "Madonna del Fuoco, tra pestilenze, flagelli e devozione", nel volume edito in questi giorni dalla casa editrice forlivese Grafikamente. Il brillante professionista, stimato a livello nazionale per i suoi studi sulle patologie epatiche, si trasforma in narratore di vaglia, scandagliando il passato della città, le sue tradizioni e l'inesausta vocazione dei forlivesi per quella salvifica immagine. La narrazione percorre oltre mille anni di vicende e si conclude con la descrizione della pubblica ostensione per le strade cittadine, deserte, della "Madonna del Fuoco" che il vescovo Livio Corazza volle effettuare nel 2020, nel momento più buio dell'era Covid. "La scienza non spiega tutto - ha affermato Ricca conversando con Mario Russomanno nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda mercoledì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre -, lo studio ci fa avvicinare sempre di più alla essenza delle cose, ma rimane sempre una parte di inspiegabile". Il libro sarà presentato per la prima volta alla cittadinanza, con ingresso libero, venerdì prossimo alle 17,30 presso la Sala Aurora di Corso Garibaldi alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini.