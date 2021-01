Santa Sofia, lotta al covid: tutti vaccinati gli ospiti della "San Vincenzo de Paoli"

Prima tornata di vaccinazioni completata alla casa di riposo "San Vincenzo de Paoli" di Santa Sofia. Sono stati infatti tutti vaccinati gli ospiti della struttura, anche della comunità alloggio e del nucleo appartamenti. Per quanto riguarda gli operatori, ha aderito alla campagna il 96% ed entro fine mese procederanno con la seconda. "Sono stati mesi complicati e lo saranno ancora, ma siamo finalmente ottimisti", sono le parole dell'assessore al Welfare, Ilaria Marianini.

Nel frattempo l'amministrazione comunale ha attivato l'Alert System per informare i nuclei familiari di Santa Sofia sulla possibilità di effettuare tamponi rapidi e gratuiti alla Farmacia Comunale “G. Cavallucci”. Il risultato è disponibile in 15 minuti, consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico o contattando il proprio medico di base. I tamponi vengono effettuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, fino al 12 febbraio.

Come per la precedente campagna con sierologici, lo screening è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni e agli studenti maggiorenni che frequentano le scuole superiori, ai loro genitori, fratelli, nonni non conviventi e ad altri familiari conviventi, agli universitari con medico di medicina generale in Emilia Romagna, agli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, al personale scolastico, al personale degli enti di formazione professionale, ai farmacisti e, inoltre, alle persone con disabilità e ai loro familiari conviventi. lE prenotazioni telefoniche (3204309436) sono disponibili negli orari di esecuzione dei test, mentre è sempre attiva la piattaforma per prenotarsi online, cliccando al seguente link: https://calendly.com/farmaciassofia

Immagine dalla pagina Facebook del Comune di Santa Sofia