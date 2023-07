Sciopero all’aeroporto Marconi, decolla invece Forlì: un sabato denso di attività al Ridolfi

Un sabato particolarmente denso di attività quello all’aeroporto Ridolfi di Forlì. Per effetto dello sciopero di otto ore, dalle 10 alle 18, del personale di terra, servizi di handling e check-in che ha interessato anche l’aeroporto Marconi di Bologna, Ryanair ha programmato voli addizionali dallo scalo di via Seganti verso Alicante, Palma di Maiorca, Colonia, Manchester e Londra Luton. A questi si aggiungono i voli programmati secondo il calendario del Ridolfi per Zara, Lampedusa, Comiso, Pantelleria e Tirana.

Notevoli le ripercussioni riconducibili allo sciopero allo scalo felsineo. Sono 43 i voli che sabato mattina risultavano già cancellati fino alle 18 Marconi. Ad incrociare le braccia, dalle 12 alle 16, anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e infine sciopero dalle 10 alle 18 dei piloti e assistenti di volo di Vueling. Le cancellazioni al Marconi di Bologna riguardano destinazioni sia italiane che estere.