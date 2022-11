"Sconfiggi la truffa", incontro pubblico a Bertinoro: Carabinieri e Polizia Locale spiegano le trappole dei malviventi

Si svolgerà giovedì alle ore 20:30 a Bertinoro nella sede Auser di via Cavour, 11 l'incontro pubblico “Sconfiggi la truffa”. Il tema da affrontare è quello della prevenzione delle truffe, soprattutto agli anziani ma non solo, ed il fine è quello di poter fornire consigli utili da adottare per fronteggiare il fenomeno, spiegando quali sono le più diffuse tipologie di truffe messe in atto e quali accorgimenti adottare per tentare di non rimanerne vittime. Parteciperanno il Luogotenente Antonio Baiano, comandante della stazione Carabinieri di Bertinoro, Stefania Lanzoni, comandante della Polizia Locale di Bertinoro e l'amministrazione comunale. L'incontro è patrocinato dal comune di Bertinoro.

"E' fondamentale che ogni cittadino - afferma l'assessore alla sicurezza, Raffaele Trombini - sia informato su quali possano essere i pericoli di truffa che potenzialmente possono presentarsi nella vita di tutti i giorni. Solo con l'informazione e la formazione possiamo aiutare i singoli cittadini, soprattutto gli anziani, ad avere le armi per poter accorgersi del pericolo ed avvisare gli enti preposti ed avere immediato aiuto. Ringrazio il corpo dei Carabinieri per aver organizzato questa importantissima iniziativa".