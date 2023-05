Continua l'allerta rossa: scuole, musei e biblioteche chiuse anche mercoledì

Scuole chiuse anche mercoledì in tutto il territorio comunale di Forlì. Lo ha stabilito il sindaco Gian Luca Zattini alla luce della nuova allerta rossa diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna per criticità idraulica e idrogeologica. Mercoledì è prevista la chiusura dei Servizi Educativi; delle Scuole di ogni ordine e grado compresi i Centri di Formazione Professionale (IEFP); dei Centri di Aggregazione Giovanile; dei Centri diurni per anziani e disabili; dei Centri Socio Occupazionali; delle Palestre Scolastiche e degli Impianti Sportivi Comunali (escluso Pala Galassi) aventi sedi nel territorio comunale; della Biblioteca Saffi;



- di tutte le Biblioteche Decentrate; dei Musei Civici di Palazzo Romagnoli e San Domenico; e dell'Oratorio di San Sebastiano. Il primo cittadino raccomanda a tutti "estrema prudenza".