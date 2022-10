Si avvicina la riapertura del parcheggio della Barcaccia. E ospiterà il mercato contadino

Una sessantina di posti auto a disposizione. Sta per riaprire il parcheggio della Barcaccia, in Piazza Guido da Montefeltro, nei pressi del complesso museale del San Domenico. La sosta sarà a pagamento dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 20 nei sabato feriali (con ingresso ed uscita da via Andrelini). Questo perchè, ed ecco una delle novità principali adottate dall'amministrazione comunale, la Barcaccia ospiterà il "mercato contadino", dalle 6.30 fino ad appunto al primo pomeriggio. Questa soluzione libererà di fatto in parcheggi di Piazza Dante Alighieri, sede attuale del mercato dei produttori agricoli.

La nuova location del mercato sarà a disposizione degli espositori non appena andranno a concludersi i lavori di installazione delle colonnine elettriche. In Piazza Alighieri, invece, la sosta sarà a pagamento dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, nei tratti a bordo dell'ellisse centrale e a bordo dell'ellisse centrale da via Theodoli all'ingresso all'area sopraelevata. Nella zona avanza il cantiere del nuovo parcheggio di via Romanello, che sarà caratterizzato da 80 nuovi posti auto di cui due destinati a persone disabili.