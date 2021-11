Ausl, sono 225 i dipendenti "no vax" sospesi: nel Forlivese poco più di 30

Sono 225 i dipendenti di Ausl Romagna che all'11 novembre non si è sottoposto al vaccino anticovid e che, in seguito a questa scelta, sono stati sospesi dal lavoro. Si tratta di 187 lavoratori di comparto, 16 della dirigenza e 22 convenzionati. In particolare, nel Ravennate si tratta di 62 lavoratori di comparto e 5 della dirigenza (per un totale di 67 sospesi); nel Cesenate 42 lavoratori di comparto e 4 della dirigenza (per un totale di 46 sospesi); nel Forlivese 32 lavoratori di comparto e zero della dirigenza (per un totale di 32 sospesi); nel Riminese 51 lavoratori di comparto e 7 della dirigenza (per un totale di 58 sospesi). "I lavoratori sono stati sospesi dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid - spiega l'Ausl Romagna -. Per tutte le categorie la percentuale sul totale del personale è inferiore all’1%".