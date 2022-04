Società Italiana di Leadership e Management in Medicina, Mattia Altini confermato presidente

Il dottor Mattia Altini, direttore sanitario dell'Ausl Romagna è stato confermato presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (Simm) al termine dell’assemblea dei soci. “Si rinnova il mio impegno alla guida della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina in un momento di grande transizione per la Sanità italiana – ha affermato Altini – assieme a tutta la squadra renderemo la Simm un interlocutore di valore per il Ssn sui temi della delocalizzazione, digitalizzazione, edilizia sanitaria e partnership pubblico privato, cercando di superare il mito del Pnrr quale soluzione certa. Ringrazio tutti gli associati della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina per il lavoro costante a favore del Ssn e dei pazienti, che sono sempre al centro delle attività della Simm”.