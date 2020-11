Sosta gratis in centro tutti i pomeriggi per Natale: "Un aiuto per incentivare lo shopping"

Sosta gratuita in centro a Forlì nel periodo natalizio. E' l'iniziativa dell'amministrazione comunale per incentivare l’acquisto di prodotti e la frequentazione degli esercizi commerciali e locali pubblici. "Quest’anno, anche in considerazione del blocco generalizzato e delle grosse limitazioni dettate dal Covid, abbiamo ritenuto opportuno implementare la fascia oraria di gratuità della sosta durante il periodo delle festività per andare incontro alle esigenze di commercianti e ristoratori del nostro centro", annunciano l'assessore con delega al centro storico Andrea Cintorino e l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta

"Per questa ragione, abbiamo deciso di rendere la sosta gratuita nelle righe blu dalle 13 dal lunedì al sabato, dal primo dicembre al 6 gennaio compresi, a differenza dello scorso anno quando si era avviata la sperimentazione della gratuità dei parcheggi a partire dalle 15 - proseguono Cintorino e Petetta -. Quello di quest’anno, in vista delle festività natalizie e in considerazione della grave situazione di sofferenza economica che stiamo vivendo, è uno sforzo eccezionale voluto da quest’Amministrazione per incentivare il circuito di vendita e la fruizione dei servizi di ristorazione nelle attività del nostro centro, anche in vista di una possibile ‘retrocessione’ della nostra Regione in zona gialla".

"Contestualmente, nello stesso periodo di riferimento verrà attivata una promozione-incentivazione delle vendite degli abbonamenti al bike sharing cittadino con tariffa gratuita e validità 12 mesi per tutti i cittadini che ne facciano richiesta", concludono Cintorino e Petetta.