Speranza per i pazienti ematologici, ecco dove trovare i volontari con le Uova di Pasqua dell'Ail

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà “Uova di Pasqua” promosso da Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. E’ anche grazie alle proprie manifestazioni di raccolta fondi che le sezioni Ail possono organizzare servizi di cura e assistenza per i malati di tumori del sangue, sostenere i reparti di ematologia e contribuire alla ricerca scientifica contro le gravi malattie ematologiche.

"Le tante difficoltà di questo periodo hanno accresciuto le necessità di assistere e tutelare la salute dei malati che lottano contro i tumori del sangue - sottolinea Redo Camporesi, presidente della sezione Ail di Forlì-Cesena - e il nostro impegno nei loro confronti non è mai arretrato. La raccolta fondi Uova di Pasqua Ail ci permetterà di continuare con le nostre importanti attività che da oltre 26 anni garantiamo sul territorio provinciale, tra cui le Cure mediche domiciliari, il servizio di Psiconcologia, il supporto all’Ematologia Irst".

"Questa manifestazione sarà poi caratterizzata dal nostro impegno, a fianco di AIL Nazionale, nella costituzione di un fondo per l’aiuto ai pazienti ematologici ucraini che vengono accolti in Italia e per inviare farmaci e cure a chi è rimasto in patria. Per ogni Uovo Ail distribuito, la nostra sezione donerà un euro per questa emergenza", conclude. Appuntamento quindi con i volontari nelle piazze e in alcuni centri commerciali della provincia per la distribuzione delle colorate Uova di Pasqua Ail, a fronte di una donazione minima di 12 euro ciascuno.

Dove trovare le Uova di Pasqua AIL nella nostra provincia

Forlì

Piazza Saffi n.13 loggiato Municipio: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Piazzale Kennedy: sab.2, dom.3 aprile; Coop “I Portici” - via Colombo, 10: ven.1, sab.2 aprile; Supermercato Famila - via A. Costa 49: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Iper Punta di Ferro - p.le della Cooperazione n.4: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Sede AIL – viale Roma 88: ven.1, sab. 2, dom. 3 aprile; San Martino in Strada - piazzale della Pieve: sab.2, dom.3 aprile. Forlimpopoli; piazza Pompilio: ven.1, sab.2, dom.matt.3 aprile; Bennet Centro commerciale Le Fornaci via XXV ottobre n. 4: sab.2, dom.3 aprile; Casa Artusi – bottega : sab.matt 2, dom.matt.3 aprile. Bertinoro, piazza della Libertà, piazza del Duca e Largo Cairoli: sab.2, dom.3 aprile; Capocolle, presso la Chiesa via Bologna n. 60: dom.3 aprile; Santa Maria Nuova, davanti Conad “City”: via Santa Croce 3857: sab.2, dom.3 aprile; Rocca San Casciano, piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni): ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Meldola, piazza Felice Orsini - lato edicola: sab.2, dom.3 aprile; Cusercoli, Largo Matteotti dom.3 aprile; Galeata, logge del Teatro comunale: sab.2 aprile; Santa Sofia, piazza Matteotti: ven.1, sab.2, dom.3 aprile.

Cesena

piazza del Popolo (loggiato Muncipio): ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Ipercoop Lungo Savio - via Jemolo 110: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Centro Montefiore - via L. Lucchi, 335: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Mercato Saraceno, piazza Mazzini: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Sarsina, piazza Plauto: sab.3, dom.3 aprile; Ranchio, piazza Del Mercato: dom.3 aprile; Bagno di Romagna, piazza Ricasoli: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; San Piero in Bagno, piazza dei Martiri e via Garibaldi: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Alfero, via Don Francesco Babini n.112: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Montecoronaro, via Chiessaia n.13: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Le Balze, via Nuova n. 71: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Riofreddo, piazza San Francesco 10: sab.2, dom.3 aprile; Verghereto, piazza San Michele 43: sab.2, dom.3 aprile; Gambettola, piazza Cavour adiacente la Chiesa: sab.2, dom.3 aprile; Longiano, piazza Tre Martiri: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Budrio - Chiesa S. Maria Cleofa: dom.matt.3 aprile; Roncofreddo, via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Gatteo piazza Vesi: ven.1, sab.2, dom.3 aprile; Chiesa S.Lorenzo Martire, Via Garibaldi n.10: dom.3 aprile; Chiesa S. Angelo in Salute, Via G. Rossetti n. 9: sab.2, dom.3 aprile; Savignano sul Rubicone in piazza Falcone: sab.2 aprile; Chiesa S.Maria delle Grazie - via Armuzzi 21 – Fiumicino – dom.3 aprile; Cesenatico, corso Garibaldi 7 (fronte farmacia Ioli): ven.1, sab.2, dom.3 aprile; San Mauro Pascoli, piazza Mazzini: sab.2, dom 3 aprile