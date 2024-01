Sputi e testate contro gli agenti, nuova aggressione in carcere: due feriti

Un'aggressione ai danni di un ispettore e di un assistente capo di Polizia Penitenziaria si è verificata sabato all'interno del carcere di Forlì, con gli agenti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo riferisce il Sinappe (Sindacato nazionale autonomo di Polizia Penitenziaria). Si tratterebbe quindi di un nuovo episodio violento dopo quello denunciato a dicembre. Secondo la ricostruzione del sindacato, un giovane detenuto di origine straniera, richiamato al rispetto delle regole in quanto sospettato di introdursi nelle camere di altri detenuti per asportare vari oggetti, avrebbe reagito in modo violento distruggendo computer e mobili all’interno dell’ufficio della Sorveglianza generale. I due agenti "avevano cercato di comprendere le motivazioni della sua condotta scorretta - riferisce il sindacato - adoperandosi per fargli avere ciò di cui necessitava per evitare malumori tra la restante popolazione detenuta". Ciò nonostante il detenuto avrebbe inveito contro gli agenti, sputando addosso agli uomini in divisa, colpendo l’ispettore al volto con una testata (per cui ha avuto una prognosi di 5 giorni) e ferendo ad un polso l’assistente capo. Ora il Sinappe chiede che siano prese misure restrittive per il detenuto.