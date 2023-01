Campigna ovattata: ripartono gli sport invernali, finalmente scatta la stagione di "Neve&Natura"

Finalmente la tanto attesa neve ha imbiancato le vette dell'Appennino Romagnolo e nel comprensorio di Campigna ci si prepara ad accogliere i turisti con le attività di “Neve&Natura”, il programma di eventi ideato dall'Ente Parco con il Contributo del Comune di Santa Sofia e la collaborazione della cooperativa Atlantide. “Il calendario Neve&Natura prende avvio prima di Natale e invita i turisti a visitare tutti i borghi del Parco e a scoprire le tradizioni tipiche delle festività - commenta l'assessora al turismo Ilaria Marianini -. Ora, grazie alle recenti nevicate, riprenderanno anche le attività sportive invernali nel comprensorio sciistico di Campigna: anche se si tratta di una piccola stazione, offre un ampio ventaglio di opportunità per famiglie e sportivi. Inoltre, la neve e i suoi tanti appassionati sono una risorsa importante, hanno ricadute su tutto il territorio dell'alta Val Bidente e non solo in Campigna.”

Tra gli appuntamenti “Neve&Natura” ricordiamo i corsi di introduzione allo sci sci di fondo (domenica 5 febbraio, previa prenotazione al numero 0543 980051), il 6° Winter Trail di Campigna (domenica 19 febbraio, info Pippo Olimpico 0543 923515), il 29° Raduno Sci Alpinistico della Campigna (domenica 26 febbraio, info 320 4309459, 349 4231499, 348 1753419). Il 4 febbraio in occasione della patrona di Forlì, la Madonna del Fuoco, ogni due skipass uno è in omaggio. Fino a marzo, poi, ogni domenica si potranno fare evoluzioni sullo snowboard al Fun-ghetto Park servito da tapis roulant mentre per gli amanti delle ciaspole ci sono km di sentieri da percorrere tra Campigna e Monte Falco (per il noleggio: il mondo delle ciaspole 0543 980052 o Burraia Chalet 0543 980006).

Nelle domeniche di maggiore affluenza sarà attivo un servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi a Passo della Calla. Domenica e festivi per i mezzi di lunghezza superiore a 3,5 metri sarà in vigore il divieto di transito tra Passo della Calla e parcheggio Fangacci, tra le 8.30 e le 16.30. Il programma dettagliato degli eventi si può scaricare dal www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it. Aggiornamenti su eventi e situazione neve sulle pagine social visitsantasofia.