All'Irst la nuova Struttura Complessa di Radiologia: il direttore è il dottor Domenico Barone

E' il dottor Domenico Barone il direttore della nuova Struttura Complessa di Radiologia dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” Irst Irccs. La sua nomina, formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del dicembre scorso, è arrivata a seguito di specifica selezione pubblica. La struttura di Radiologia è inserita all’interno del Dipartimento di Tecnologie e Procedure Avanzate ed è chiamata a fornire l’imprescindibile supporto radiodiagnostico sia ai clinici sia ai ricercatori. La Struttura Complessa di Radiologia dell'Irst può contare su una dotazione strumentale all’avanguardia (tra cui spiccano una Risonanza Magnetica 3 Tesla ed una Tomografia Computerizzata in 4D), è parte integrante di gruppi di lavoro multidisciplinari ed è diretta promotrice di progetti di ricerca, in particolare nel campo della radiomica.

"Ho sempre creduto nel lavoro di gruppo e nella valorizzazione dei collaboratori - ha commentato Barone -, perché essere affiancato da ottimi professionisti, come accade in Irst, rende possibile avviare e realizzare progetti di grande interesse. Con entusiasmo porterò avanti studi e iniziative su una materia, la radiologia più direttamente applicata alla sfera oncologica, che mi ha appassionato fin dai tempi della mia esperienza nell'Ausl di Forlì; un interesse che mi portò a collaborare con Dino Amadori e che oggi segna un’altra tappa nel mio percorso professionale".

Il curriculum

Barone si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1982. Quattro anni dopo ha ottenuto la specializzazione in Radiologia Diagnostica e nel 1990 quella in Medicina Nucleare, sempre nell'ateneo bolognese. Dal 1987 al 2008 ha lavorato nell'Unità Operativa di Radiologia dell'Ausl di Forlì e dal 1999 al 2005 è stato responsabile del modulo di “Radiologia Informatica” dell'Unità operativa di Radiologia dell'ospedale "Morgagni". Nel 2008 l'arrivo nell'Irst dove ha ricoperto, fino allo scorso anno, il ruolo di Responsabile della SSD di Radiodiagnostica. Coautore di tre monografie e di 29 pubblicazioni su riviste scientifiche, è anche responsabile dell’impianto di Risonanza Magnetica "3 Tesla" dell'Irst. Si occupa di Radiologia Oncologica mediante Risonanza Magnetica, Tc, Ecografia, Informatizzazione in Radiologia. Nella struttura che coordina, all'attività diagnostica si affianca quella di ricerca negli ambiti della Radiomica (un'elaborazione dei dati numerici ottenuti da esami Rm e Tc), dello studio della composizione corporea nel paziente oncologico e degli aspetti funzionali come, ad esempio, la Risonanza Magnetica con tecnica “Diffusion Whole Body”.

“Ed è proprio nella Radiomica che, attraverso questa nuova nomina, l'Irst punta a potenziare le proprie attività di ricerca, in progetti nazionali e internazionali - ha spiegato il dottor Giorgio Martelli, direttore generale dell'Irst Irccs -. Alle indiscutibili competenze professionali, cliniche e di ricerca che fanno del dott. Barone un riferimento nel campo della radiologia oncologica, si sommano importanti qualità umane. Per questo non possiamo che essere felici della sua nomina e di poter continuare con lui un percorso avviato insieme al prof. Amadori già ai tempi dell’incarico nell'Ausl di Forlì".