Serve un mese per fare la carta d'identità elettronica, il Comune: "Potenziamo l'ufficio"

“Forte dispiacere per i tempi di attesa, per certe pratiche molto lunghi, a cui i cittadini sono costretti; problema del quale siamo consapevoli e che cerchiamo di mitigare il più possibile in prospettiva di soluzioni strutturali verso le quali ci stiamo portando”: è quello che esprime Maria Pia Baroni, assessora ai Servizi demografici del Comune di Forlì. La risposta arriva dopo le proteste di due nostre lettrici, una sui tempi per il giuramento relativo alla cittadinanza italiana (atto che comporta la consegna della carta d’identità al nuovo cittadino italiano) e l’altra sui tempi per il rilascio della carta di identità elettronica.

Per il giuramento, infatti, ad ora ci vogliono ben 5 mesi, mentre un’altra cittadina ha lamentato un’attesa di un mese e mezzo per una normale carta d'identità elettronica, nonostante fosse necessaria per la partenza di un volo il mese successivo. Il problema risiede nel fatto, principalmente, che la carta d’identità è il documento “principe”, necessario a tutti e per innumerevoli esigenze, per cui dovrebbe essere rilasciato il prima possibile.

Tuttavia gli uffici sono di fronte a numeri crescenti, come spiega la stessa assessora Baroni: “L’ufficio anagrafe del Comune di Forlì rilascia carte di identità elettroniche su appuntamento. Gli appuntamenti vengono prenotati mediante l’agenda disponibile on line sul sito del comune oppure telefonando all’ufficio anagrafe o all’URP. Attualmente gli appuntamenti sono fissati ogni 15 minuti, per un totale di 310 appuntamenti a settimana”. Guardando i numeri, nel 2021 sono state rilasciate 14.563 carte di identità elettroniche e, quest’anno, il trend è tale da ipotizzare un dato complessivo di circa 15mila documenti.

Il Comune corre ai ripari: per recuperare i tempi di attesa, il servizio ha provveduto sin da questo mese di novembre, ad attivare una postazione in più per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Si sta provvedendo a migliorare la presa in carico delle richieste urgenti attraverso una loro più puntuale definizione e la possibilità di recuperare in loro favore le disdette di appuntamento".

Sempre Baroni: “Negli anni passati abbiamo registrato un picco di richieste durante i mesi estivi e in parte con l’approssimarsi delle festività, mentre nei mesi di ottobre e novembre le richieste erano tali da consentire la prenotazione entro al massimo dieci giorni. Al momento i tempi di attesa sono di circa un mese. L’aumento è dovuto all’incentivazione da parte di tutte le pubblica amministrazioni e di realtà erogatrici di servizi pubblici della carta d'identità elettronica come strumento di identità digitale per l’accesso ai servizi online”.

Diversa, invece, la questione del giuramento, con la consegna della prima carta d’identità ai nuovi cittadini italiani che hanno completato l’iter di cittadinanza. Il questo caso i tempi sono addebitati al ministero, come spiega Baroni: “Quest’anno, causa anche le gravi difficoltà intervenute durante la pandemia che hanno determinato un allungamento dei tempi di elaborazione delle pratiche (soprattutto a livello ministeriale), stanno venendo notificati da parte della Prefettura i decreti di riconoscimento della cittadinanza anche a distanza di quattro anni dal momento della richiesta. Il Comune, come atto conclusivo dell’iter, è chiamato a celebrare la formula giuramento da parte del cittadino”.

La crescita di queste pratiche è notevole: gli atti di cittadinanza rilasciati dal Comune di Forlì erano 386 nel 2019; 402 nel 2020, 531 nel 2021 e, ad anno non terminato, sono già 1.017 nel 2022. Conclude Baroni: “Attualmente, come Comune, siamo in fase di forte recupero ma i numeri sono tali da determinare ancora una consistente attesa che sfiora i cinque mesi. Si fa presente che, nonostante la norma preveda un tempo massimo di sei mesi, è nostra intenzione procedere per diminuire ulteriormente i tempi di attesa implementando le risorse umane a disposizione dell’ufficio”.