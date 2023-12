Tre professionisti dell'Irst ottengono l'abilitazione nazionale per l'insegnamento universitario

Un nuovo importante riconoscimento per tre professionisti IRST "Dino Amadori" Irccs, risultati meritevoli dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per l'insegnamento accademico. Si tratta di Giorgia Simonetti, coordinatrice della Translational Hematology Unit del Laboratorio di Bioscienze, iscritta in Fascia II di Biologia molecolare; di Claudio Cerchione, dirigente medico e ricercatore dell’equipe di Ematologia, abilitato all'insegnamento in Fascia II per il settore concorsuale dedicato alle Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia e di Alessandro De Vita, farmacista ricercatore del Settore di Preclinica e Osteoncologia del Laboratorio di Bioscienze, iscritto in Fascia II per i settori di Patologia generale e Patologia clinica. Abilitazione che, per De Vita, va ad aggiungersi all'attività di professore a contratto di Patologia generale per il Campus di Rimini dell'Università di Bologna, nel corso di laurea internazionale in Pharmacy. L’abilitazione costituisce requisito necessario per l’accesso ai ruoli di Professore di prima e seconda fascia nelle università italiane.

Giorgia Simonetti è laureata in Biotecnologie Mediche, Molecolari e Cellulari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, 2008) e Dottore di Ricerca in Medicina Molecolare e Traslazionale (Università di Milano-Bicocca, 2012). In IRST, il suo gruppo di ricerca è focalizzato sull'integrazione tra tecnologie multi-omiche con l'obiettivo di migliorare la classificazione e la stratificazione del rischio di pazienti affetti da tumori del sangue e di identificare e testare in laboratorio nuove terapie personalizzate (attraverso test farmacologici e ingegneria genetica). Nella sua carriera ha ricevuto vari premi per la sua attività di ricerca e finanziamenti come investigatore principale nell’ambito di bandi per giovani ricercatori finanziati da European Hematology Association (EHA) e Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Claudio Cerchione ha conseguito laurea, specializzazione e dottorato con lode all'Università Federico II di Napoli, dove nel 2006 ha avviato la collaborazione con il Dipartimento di Ematologia. Ha vissuto numerose esperienze di ricerca internazionali in Germania, Portogallo e all’MD Anderson Cancer Center di Houston, negli Stati Uniti, dove è stato nominato Ambasciatore Internazionale della SOHO (Society of Hematologic Oncology). Autore di più di 120 papers pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed, è anche presidente e co-fondatore della Society of Hematologic Oncology Italy (SOHO Italy). Dal settembre 2018 è Dirigente Medico Ricercatore in IRST, dove coordina le attività cliniche e di ricerca del Mieloma Multiplo ed è Principal Investigator di numerosi protocolli di ricerca.

Alessandro De Vita si è laureato in Farmacia all’Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia nel 2009. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie dei prodotti per la salute nello stesso ateneo nel 2012 e la specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica all’Università di Pisa. Dirigente area ricerca, attualmente ricopre l’incarico di alta specializzazione in nanotecnologie e sarcomi presso l’unità Preclinic and Osteoncology del Laboratorio di Bioscienze di IRST. Ha pubblicato 66 articoli su riviste internazionali (16 primo autore, 3 ultimo autore e 47 co-autore ed un libro unico autore). È team leader del progetto per lo sviluppo di un nanofarmaco per la terapia dei tumori solidi ed ematologici che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’"Health&Biotech Accelerator" guidato dalla Deloitte e MSD.