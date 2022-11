Un alloggio per le famiglie in difficoltà: premiato il progetto collegato alla mostra sulla Maddalena

Il Consiglio per le Pari Opportunità della Regione Lombardia ha assegnato nei giorni scorsi i premi della quarta edizione di “Parità virtuosa. Condividere per conciliare”, iniziativa che mira a individuare le best practices adottate dalle associazioni imprenditoriali e sindacali e dalle singole imprese in tema di welfare aziendale e organizzativo, parità retributiva, inclusività e autonomia nell'organizzazione dei tempi di lavoro per consentire ai propri dipendenti di conciliare la vita privata e familiare con quella professionale.

Tra le menzioni speciali anche quella riservata a Mediaset per il Progetto ComHousing, portato avanti attraverso Mediafriends (la onlus di Mediaset), Mondadori e Medusa con Fondazione Arché, per la ristrutturazione, all’interno della sede storica di Casa Carla a Milano, di un nuovo alloggio di housing sociale da integrare con la Comunità già esistente.

Grazie ai fondi raccolti attraverso la mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine”, allestita dal 27 marzo al 10 luglio nelle sale dei Musei San Domenico di Forlì, Mediafriends ha potuto contribuire alla realizzazione del progetto con la creazione di un alloggio di semiautonomia da destinare all’accoglienza di famiglie in difficoltà.

ComHousing, oltre ad ospitare temporaneamente i nuclei famigliari in emergenza abitativa, promuove una cultura di cittadinanza solidale e accompagna gli adulti in percorsi di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo.