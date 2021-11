Un anno fa la scomparsa di Giorgio Cantelli: "Il tuo altruismo ci accompagnerà per sempre"

E' trascorso un anno dall'improvvisa scomparsa di Giorgio Cantelli, 61 anni, funzionario comunale, e socio e consigliere della Protezione Civile Sos Forlì. "Manca la sua incomparabile allegria, dedizione, passione e professionalità sia nel Comune di Forlì che nelle varie Associazioni di volontariato e beneficenza come nel comitato di quartiere Massa-Ladino-Vecchiazzano, nei consigli scolastici dalle scuole elementari alle medie superiori", le parole delle figlie Martina ed Annalisa, citate da lui “i miei gioielli”, e della moglie Angelina Sammaciccia.

"Dirigente ed uomo super attivo del Comune di Forlì, per lungo tempo è stato riferimento amministrativo delle Circoscrizioni e negli ultimi anni della gestione dello Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Forlì - lo ricordano i familiari -. Attivo nella Polisportiva comunale di Forlì, non ha mai fatto mancare il suo apporto al mondo del volontariato e alle varie forme di cittadinanza attiva, come anche nel “circolo degli anziani”, definiti da lui con affetto “i miei nonnini”.



La famiglia lo ricorda come "amante della montagna e dello sci d’inverno e del mare d’estate, sempre alla scoperta della cultura, dei paesaggi e della storia dei luoghi italiani, appassionato soprattutto della Sicilia, da lui definita “monumento a cielo aperto” e “la mia Sicilia bedda” oltre a “Savio beach”, coinvolgendo con il suo entusiasmo la famiglia". Nell’armadietto conservava una famosa frase di Madre Teresa di Calcutta: "Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".

"Il tuo spirito gioviale, la tua grinta, il tuo ottimismo, la tua solarità e il tuo altruismo ci accompagneranno per sempre nelle nostre vite. Ti affidiamo a San Giorgio - le parole di Annalisa, Martina, Angelina e nonna Felicia -. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque non siamo” Sant’Agostino".