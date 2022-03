"Un logo per il Pug": i bimbi disegnano la città del futuro

Campi verdi, torri merlate e castelli, ulivi e vigneti ma anche chitarre, libri, girotondi. Sono solo alcuni dei simboli che le ragazze e i ragazzi di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno scelto per rappresentare il territorio dei cinque Comuni coinvolti dal progetto “Il futuro con un piano”. Il progetto, avviato nell’aprile 2021, aveva come oggetto la revisione dei Piani Urbanistici Generali dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio. "Un piano che i cinque comuni hanno deciso di elaborare in sinergia immaginandolo non solo come un insieme di parametri tecnici ma come un dispositivo culturale che parlasse delle comunità e delle loro aspirazioni per il futuro - spiega il sindaco Marianna Tonellato -. Dato il forte impegno nei confronti delle prossime generazioni il confronto con i giovani è stato costante".

Alcuni alunni delle medie del territorio hanno partecipato a gruppi di lavoro mentre la classe 4°C, poi 5°C, del Liceo Canova di Forlì ha fatto parte del Comitato di Garanzia fornendo preziosi spunti sul tema del protagonismo giovanile. Anche per la sintesi grafica di un piano che toccherà così da vicino le prossime generazioni si è deciso di rimettersi alla creatività dei più piccoli. Tra aprile e giugno 2021 i cinque Comuni si sono “sfidati” a raggiungere il maggior numero di partecipanti al questionario che è stato parte essenziale del progetto. Il premio, conquistato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che con il questionario ha raggiunto quasi il 10% della propria popolazione, consisteva proprio nel coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in un concorso creativo per scegliere il logo del piano. I Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze degli altri territori non sono rimasti inattivi: a loro è spettato infatti il compito di scegliere il disegno vincitore.

Il regolamento prevedeva di immaginare un logo che contenesse caratteristiche comuni, opportunità trasversali o componenti rappresentative delle città del futuro. Dalla quarantina di progetti presentati dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone (Scuola primaria "Silvio Serri Pini" Classi 5A e 5B, Scuola secondaria primo grado "Dante Alighieri" classi 1B, 1C, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C) sono stati selezionati dieci loghi che sono riusciti a sintetizzare efficacemente il patrimonio comune o l’identità del territorio. Il tutto declinato nei colori del verde, data la fortissima volontà dei più piccoli, emersa durante il progetto, a costruire un futuro “più verde possibile”. Ora l’ultima parola passa ai Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze presenti negli altri Comuni (Forlimpopoli, Meldola) che decreteranno il logo più efficace e rappresentativo di questo progetto. La classe vincitrice riceverà un buono spesa per l’acquisto di libri.