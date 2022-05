"Un Parco per te": dopo la pandemia torna il progetto di educazione ambientale rivolta alle scuole

Ritornano, dopo le interruzioni della pandemia, le feste conclusive del progetto ormai storico di educazione ambientale “Un Parco per te”. Per agevolare la partecipazione saranno due: una a Santa Sofia (venerdì), per le scuole del versante romagnolo, ed un'altra a Moggiona di Poppi (1 gugno), per quelle del versante toscano (Arezzo e Firenze). Nell’occasione le scuole esporranno i lavori eseguiti durante il progetto, potranno incontrare gli altri istituti coinvolti e prendere parte a momenti di animazione con esperti e guide. Riceveranno il diploma di “Classe guida del Parco” e sarà un momento di festa a conclusione di un percorso didattico articolato. Questo prevedeva, tra l'altro, lo sviluppo di una tematica dedicata all’area protetta, con uscite sul territorio.

A Moggiona sarà anche l’occasione per inaugurare l’area giochi dedicata al lupo. Quest'ultima fa parte di un programmazione più ampia, che ha visto realizzare nel piccolo centro casentinese un percorso dedicato e uno spazio didattico-museale, sempre tematizzato sul predatore. Le due feste sono inserite nell’ambito della "Settimana europea dei parchi", in cui si organizzano una serie di eventi dedicati alle aree protette in occasione della ricorrenza del 24 maggio, giorno di istituzione del primo parco nazionale europeo, nel 1909, in Svezia.

"L'educazione ambientale e il volontariato si prefiggono, forti del fascino che queste foreste sanno esercitare, di avvicinare i giovani e gli appassionati alla conoscenza e alla tutela, per farli diventare sempre più difensori di questi ecosistemi irripetibili - sono le parole di Luca Santini, presidente del Parco nazionale -. Sono percorsi che formano il carattere, fanno comprendere il ruolo della natura nella vita dell'uomo in una identità in mutua relazione e, talvolta, abbiamo visto, permettono la scoperta di passioni che potranno determinare scelte di vita e professionali".