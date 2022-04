Una giornata di sciopero proclamata da una organizzazione sindacale. Hera: "Possibili disservizi"

Hera informa che nella giornata di domani, venerdì 22 aprile, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato una organizzazione sindacale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche per quanto riguarda il call center. L'azienda ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.