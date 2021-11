Il marchio del bookshop investe sul centro di Forlì: apre la prima rivisteria, dove rilassarsi e consultare riviste

Non sarà nè un'edicola, nè tanto meno una libreria. Ma ma una location dove poter trovare le migliori pubblicazioni periodiche al mondo. Frab’s Magazines and More, dopo l’apertura del suo store a Roma, sbarca anche a Forlì ed apre la sua rivisteria a pochi passi da Piazza Saffi, in via dei Filergiti 1, in uno splendido scorcio con vista San Mercuriale

In vendita ci saranno oltre 400 magazine di arte, moda, design, architettura, grafica, società, cucina, musica, cinema e lifestyle: una ricca selezione di indiemag in Italia che apre, di fatto, una nuova finestra sul mondo per la comunità romagnola di lettori alla ricerca di novità che non passano attraverso i classici canali di distribuzione editoriale e che, spesso, sono impossibili da trovare in Italia.

Ad affiancare i magazine, una selezione di oggetti di design pensati per accompagnare i momenti e i luoghi di lettura. Tutto questo in uno spazio dove rilassarsi, leggere e consultare riviste indipendenti. Frab’s store sarà anche uno spazio per consulenze nel campo editoriale e, soprattutto, luogo di incontro ed eventi con editori, designer e art director di riviste indipendenti che animeranno questo nuovo presidio della scena editoriale italiana e internazionale.

L’opening è in programma sabato alle 17. Ad allietare il pomeriggio il sottofondo live del Michele Scucchia Jazz Trio (in caso di pioggia, il concerto sarà rimandato a dicembre).