Sanità, quattro pomeriggi di vaccinazione antitetanica con libero accesso: "Proteggersi è importante"

Quattro pomeriggi di vaccinazione antitetanica con libero accesso. Si terranno nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, dalle 14 alle 16, presso il Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. L’invito dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena è rivolto in particolare a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

Proteggersi per il tetano è sempre importante perché le spore di questo batterio si trovano nell’ambiente e possono entrare nel corpo attraverso ferite anche banali o inapparenti come una puntura da spina di rosa. Arriva la primavera, preparati a vivere all’aria aperta in sicurezza, vieni a vaccinarti per il tetano!

Per accedere alle vaccinazioni in altre giornate o orari è sempre possibile prenotare attraverso il Cup e Cup tel (800002255).

Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in alternativa può essere richiesto tramite le seguenti mail: vaccinazioni.fo@auslromagna.it