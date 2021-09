Vaccinazioni anticovid, attività di sensibilizzazione nelle scuole: la clinica mobile fa tappa al Liceo Scientifico

Prosegue il percorso della clinica mobile per le vaccinazioni anti Covid nelle scuole e nei mercati forlivesi. Mercoledì è stato il turno del Liceo Scientifico di Forlì e nei prossimi giorni la clinica mobile farà tappa in altri sei istituti forlivesi. Nella clinica mobile vengono accolti e vaccinati con prima dose tutti coloro che si presentano, non solo studenti, ma anche i loro familiari, il personale scolastico e cittadini che ancora non hanno effettuato, né prenotato alcuna dose. L'accesso alla vaccinazione avviene in modo diretto, senza prenotazione.

Basta presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli viene fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. Per i minori occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione di delega che è scaricabile dal sito di Ausl Romagna (https://www.auslromagna.it/vaccinazione-anti-covid-19#possono-prenotare-la-vaccinazione-persone-di-qualsiasi-eta-dai-12-anni-compiuti). "Ovviamente nulla cambierà circa le altre modalità di accesso già in essere per gli utenti minori, che potranno accedere alla vaccinazione, previa prenotazione, attraverso il sistema Cup, oppure con accesso diretto alle sedi vaccinali", ricorda l'azienda sanitaria.

Giovedì la clinica mobile farà tappa al Liceo Classico "Morgagni", con sosta dalle 11 alle 15 nel cortile interno dell'istituto. Il 27 settembre sarà la volta dell'istituto professionale Ruffilli, mentre il 28 all'Alberghiero di Forlimpopoli e il 29 all'istituto tecnico "Saffi Alberti" (parcheggio adiacente all'istituto). Infine il 30 settembre tappa al Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" e il 6 ottobre all'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Guglielmo Marconi. L'orario è sempre dalle 11 alle 15. L'unità mobile per le vaccinazioni sarà presente venerdì dalle 9 alle 12 al mercato di Portico, sabato al mercato di Galeata e domenica al mercato di Civitella.