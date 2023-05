Aperture straordinarie per le vaccinazioni contro tetano, morbillo e papillomavirus-Hpv. A programmarle il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena. Nel dettaglio, saranno svolte in alcuni ambulatori vaccinali dei Comuni del territorio forlivese per favorire, in particolar modo, l'adesione alle vaccinazioni previste dalle campagne in corso rivolte ai target a maggior rischio, come ad esempio le persone non protette contro il tetano o il morbillo, donne di 25 anni mai vaccinate per il papillomavirus-HPV. A Forlimpopoli gli ambulantori saranno aperti il 19 maggio e il 23 giugno, a Modigliana il 24 maggio e il 14 giugno, a Santa Sofia l'8 giugno e a Predappio il 16 giugno. I cittadini potranno accedere alla prestazione vaccinale previa prenotazione tramite CUP o Cuptel. Nelle medesime giornate sarà possibile accedere, sempre previa prenotazione Cup o Cuptel, ad alcune prestazioni di certificazione medico legale (certificato medico per rilascio contrassegno auto, certificati per rilascio/rinnovo porto d'armi).