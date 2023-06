Visita a sorpresa del vescovo ai volontari del PalaRomiti: "Siete il segno di una comunità che non si arrende"

Visita del vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, al centro di aiuto per gli alluvionati allestito al PalaRomiti in via Sapinia 40 a Forlì. Una visita “a sorpresa” voluta per conoscere da vicino lo straordinario sforzo che da giorni stanno producendo decine di volontari per garantire pasti caldi e beni di ogni sorta ai cittadini alluvionati nella zona dei Romiti e ai tanti volontari impegnati ad aiutare i cittadini dell’area.

"Il vostro impegno è encomiabile e il segno di una comunità viva, tenace, che non si arrende davanti al dramma, nonostante il tributo pesantissimo di devastazione e dei tre morti che hanno colpito proprio questa zona”, ha detto monsignor Corazza, affiancato dal parroco Don Loriano Valzania e accolto dal coordinatore del Comitato di Quartiere, Stefano Valmori, assieme ai tanti volontari. Tra loro anche gli ex parlamentari Gianluca Pini e Marco Di Maio, da giorni impegnati nei diversi servizi che vengono assicurati agli sfollati.